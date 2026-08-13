Ein Toter kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
The Dead Files
Folge vom 13.08.2026: Ein Toter kommt selten allein
41 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Kaum ziehen Felizas drei Enkel bei ihr ein, wird das Familienhaus zum Albtraum: Unheimliche Gestalten streifen durch die Flure, geisterhafte Stimmen rauben den Schlaf und ausgerechnet das Kinderzimmer scheint das Zentrum des Grauens zu sein. Während Medium Amy auf verstörende Wesen aus der Schattenwelt stößt, gräbt Ex-Ermittler Steve eine schreckliche Geschichte voller Unglücks- und Todesfälle rund um das Grundstück aus. Offenbar ist hier nicht nur ein Geist unterwegs – das Anwesen wirkt wie ein Magnet für rastlose Seelen. Doch welches Wesen bedroht die Kinder wirklich, und wie lässt es sich vertreiben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.