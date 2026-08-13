The Dead Files
Folge vom 13.08.2026: Die verfluchte Bar
41 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Seit Tiffany und ihr Mann Johnny die traditionsreiche Familienbar renovieren, häufen sich dort unheimliche Vorfälle: Gäste werden die Treppe hinuntergestoßen, Gegenstände fliegen durch die Luft und ein Deckenventilator rastet plötzlich aus. Während Amy Allen auf unheimliche Kindergeister und eine rätselhafte Wächtergestalt stößt, deckt Steve DiSchiavi die blutige Vergangenheit der Lokalität auf. Offenbar lastet auf dem Grundstück weit mehr als nur ein Spuk – die Wurzeln reichen bis zu einem jahrhundertealten Krieg zurück. Doch lässt sich der Fluch überhaupt bannen oder ist die Bar für immer verloren?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.