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The Dead Files

Quäker ohne Glauben

TLCFolge vom 20.08.2026
Quäker ohne Glauben

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The Dead Files

Folge vom 20.08.2026: Quäker ohne Glauben

41 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Seit dem Küchenumbau häufen sich in Maggies Elternhaus unheimliche Vorfälle: Schatten huschen durch die Räume, Gegenstände verschwinden und eine bedrückende Stimmung legt sich über alle Bewohner. Vor allem Maggie leidet unter Angstzuständen und schaurigen Begegnungen mit einer Frauengestalt und Geisterkindern. Während Medium Amy Allen rastlose Geister und einen skrupellosen Dieb aus dem 18. Jahrhundert wahrnimmt, stößt Ex-Mordermittler Steve DiSchiavi auf die Geschichte einer berüchtigten Verbrecherbande, tragische Todesfälle und ein Grundstück voller Geheimnisse. Können sie den Spuk beenden?

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