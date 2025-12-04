Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Dead Files

Der zornige Alte im Schaukelstuhl

TLC
Der zornige Alte im Schaukelstuhl

The Dead Files

Folge vom 04.12.2025: Der zornige Alte im Schaukelstuhl

44 Min. Ab 12

Ein Traumhaus in Kalifornien, in das sie ihr ganzes Herzblut gesteckt hatten, wird für Lisa, Kevin und ihren Sohn zum Albtraum. Schattenwesen, unheimliche Stimmen und körperliche Angriffe treiben die Familie an den Rand der Verzweiflung. Medium Cindy spürt eine gewaltige dunkle Energie auf – eine schwarze Masse, die direkt aus dem Boden zu kommen scheint. Gemeinsam mit Ex-Ermittler Steve DiSchiavi entdeckt sie ein düsteres Erbe: eine verstorbene Schauspielerin mit paranormalen Fähigkeiten, ein grausamer Mord und ein Massaker der Ureinwohner. Was wurde hier entfesselt – und kann die Familie noch gerettet werden?

