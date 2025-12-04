The Dead Files
Folge vom 04.12.2025: Der Schlächter
44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Liebesromanautorin Donalyn war der Meinung, dass sie sich mit dem Übersinnlichen auskennt – doch nichts hat sie auf das vorbereitet, was in ihrem eigenen Haus geschieht. Seit ihre erwachsene Tochter wieder eingezogen ist, nehmen die unheimlichen Phänomene zu: Türen knallen von selbst, Schatten huschen über die Wände, und nachts hallen Stimmen durchs Zimmer. Donalyn spürt eine dunkle Präsenz, die sie und ihre Familie ins Visier genommen hat. Die einst gelassene Autorin steht am Rand des Wahnsinns und fürchtet um ihr Leben. Medium Cindy und Ex-Ermittler Steve versuchen, dem tödlichen Geheimnis auf den Grund zu gehen.
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
