Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Great Fight Night

Letzte Vorbereitungen

JoynStaffel 1Folge 7
Letzte Vorbereitungen

Letzte VorbereitungenJetzt kostenlos streamen

The Great Fight Night

Folge 7: Letzte Vorbereitungen

20 Min.Ab 12

Während der siegessichere Max eine Roomtour durch seine Streamer-WG gibt, verschafft uns Mckys Vater im intellektuellen Kampf mit seinem Sohn ein tieferes Verständnis für Mckys Charakter. Beim Fotoshooting begegnen sich zum ersten Mal alle acht Kämpfer im Ring - wenn auch vorerst nur zum Posen und Sprüche klopfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Great Fight Night
Joyn
The Great Fight Night

The Great Fight Night

Alle 2 Staffeln und Folgen