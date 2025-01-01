The Great Fight Night
Folge 7: Letzte Vorbereitungen
20 Min.Ab 12
Während der siegessichere Max eine Roomtour durch seine Streamer-WG gibt, verschafft uns Mckys Vater im intellektuellen Kampf mit seinem Sohn ein tieferes Verständnis für Mckys Charakter. Beim Fotoshooting begegnen sich zum ersten Mal alle acht Kämpfer im Ring - wenn auch vorerst nur zum Posen und Sprüche klopfen.
Genre:Boxen
Altersfreigabe:
12
