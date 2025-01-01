Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Great Fight Night

Auge in Auge

Auge in Auge

The Great Fight Night

Folge 8: Auge in Auge

28 Min.Ab 12

3 Wochen vor dem Kampf. Ingo Rohrbach, Sportjournalist und seit über 20 Jahren Box-Experte im TV, lädt Max und Mcky zu einem letzten Showdown. Ein letztes Aufeinandertreffen ohne Fäuste. Jetzt gilt es für beide keine Schwäche zu zeigen und den Psycho-Spielchen des Gegenübers stand zu halten.

