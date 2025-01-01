The Great Fight Night
Folge 1: Wie alles begann
22 Min.Ab 12
Max und Mcky haben sich zu einem Boxkampf herausgefordert. Die Sache ist größer geworden, als beide das auch nur annähernd hätten erahnen können. Jetzt stehen sie zwei Monate vor dem Kampf in der größten deutschen Arena und beginnen zu begreifen, auf was sie sich da eingelassen haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Great Fight Night
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Boxen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn