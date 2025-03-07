Der Schädel des HexenmeistersJetzt kostenlos streamen
The Haunted Museum
Folge vom 07.03.2025: Der Schädel des Hexenmeisters
44 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 16
Als ein wohlhabender Sammler antiker Kuriositäten einen mumifizierten Kopf für seine persönliche Sammlung erwirbt, holt er sich damit auch gleichzeitig das Böse ins Haus. Doch wie holt er seine Familie aus der Zielscheibe des rachsüchtigen Wesens?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.