Der verfluchte Halloween-SargJetzt kostenlos streamen
The Haunted Museum
Folge vom 28.03.2025: Der verfluchte Halloween-Sarg
44 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 16
Ohne zu wissen, worauf er sich einlässt, klaut ein Teenager an Halloween einen Requisitensarg. Doch er ahnt nicht, dass an diesem ein uralter Fluch haftet. Jahrzehnte später ist aus dem jungen Mann ein Serienmörder geworden, der den Fluch um jeden Preis abzuschütteln versucht.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.