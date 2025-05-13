The Irrational - Kriminell logisch
Folge 11: Das Geisterschiff
41 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Alec und Marisa ermitteln im Fall eines Hochseefischerbootes, auf dem sich mehrere Verbrechen ereignet haben. Während die gesamte Besatzung spurlos verschwunden ist, finden sie den Kapitän verletzt vor. Dieser hatte sich mit gefährlichen Drogenbossen angelegt und drei Zwangsarbeiter an Bord beschäftigt. Können die Agenten alle Beteiligten zur Strecke bringen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
12
