Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Irrational - Kriminell logisch

Der Odysseus-Pakt

NBCUniversalStaffel 2Folge 8vom 22.04.2025
Der Odysseus-Pakt

Der Odysseus-PaktJetzt kostenlos streamen

The Irrational - Kriminell logisch

Folge 8: Der Odysseus-Pakt

41 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Die erfolgreiche Tennisspielerin Shanae verschwindet plötzlich spurlos. Rose und Marisa nehmen die Ermittlungen auf und finden heraus, dass der jungen Frau aufgrund einer Verletzung offenbar das Karriereaus droht. Ist sie freiwillig abgehauen oder steckt eine Straftat dahinter? Dabei ahnen die Agenten nicht, dass Shanaes Stiefvater einen perfiden Plan schmiedet, um sie loszuwerden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Irrational - Kriminell logisch
NBCUniversal
The Irrational - Kriminell logisch

The Irrational - Kriminell logisch

Alle 2 Staffeln und Folgen