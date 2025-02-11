The Irrational - Kriminell logisch
Folge 4: Nonverbale Signale
41 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12
Cosmo, ein alter Freund von Marisa, gerät in große Gefahr. Weil er einst geheime Informationen an das FBI weitergeleitet hat, haben Alec und Marisa ihm Zuflucht in der italienischen Botschaft verschafft. Doch auch dort hat man es nun auf ihn abgesehen ... Währenddessen kommt Phoebe hinter das dunkle Geheimnis ihrer neuen Professorin. Gemeinsam mit Kylie stellt sie weitere Nachforschungen an.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH