The Irrational - Kriminell logisch

Der Austausch

NBCUniversalStaffel 2Folge 18vom 01.07.2025
Der Austausch

Der AustauschJetzt kostenlos streamen

Folge 18: Der Austausch

41 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

Alec besitzt die besondere Gabe, Personen nur anhand ihrer Verhaltensweisen zu lesen. Er gibt sein Wissen über die menschliche Psyche an der Universität als Dozent weiter. Ebenso unterstützt er die Regierung und das FBI bei außerordentlich kniffligen Fällen. Erst als er auf einen Menschen trifft, der für ihn kein offenes Buch ist, wird auch Alec auf eine harte Probe gestellt ...

NBCUniversal
