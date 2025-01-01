Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Masked Dancer

ProSieben Staffel 1 Folge 1
Folge 1: Bühne frei für die maskierten Tänzer

121 Min. Ab 6

Licht aus. Spot an für DAS GLÜHWÜRMCHEN. MAXIMUM POWER strotzt vor Energie. Und DER AFFE hat den Rhythmus im Bauch. Welche Maske begeistert bei der vielleicht verrücktesten Tanzparty des Jahres mit einer grandiosen Show? Wer verrät sich durch seine Bewegungen und Gesten auf der Bühne? Und welche Stars tanzen unter dem Glühwürmchen, dem Affen, Maximum Power und den vier weiteren #MaskedDancer-Masken?

