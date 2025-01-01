Bühne frei für die maskierten TänzerJetzt kostenlos streamen
The Masked Dancer
Folge 1: Bühne frei für die maskierten Tänzer
121 Min.Ab 6
Licht aus. Spot an für DAS GLÜHWÜRMCHEN. MAXIMUM POWER strotzt vor Energie. Und DER AFFE hat den Rhythmus im Bauch. Welche Maske begeistert bei der vielleicht verrücktesten Tanzparty des Jahres mit einer grandiosen Show? Wer verrät sich durch seine Bewegungen und Gesten auf der Bühne? Und welche Stars tanzen unter dem Glühwürmchen, dem Affen, Maximum Power und den vier weiteren #MaskedDancer-Masken?
Genre:Reality-Spielshow, Musical, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Weber, Willi
Enthält Produktplatzierungen