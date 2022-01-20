Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Masked Dancer

Die Masken tanzen im Halbfinale

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 20.01.2022
Die Masken tanzen im Halbfinale

The Masked Dancer

Folge 3: Die Masken tanzen im Halbfinale

111 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 6

Neue Woche, neue Rätselrunde: In der dritten und vorletzten Show von "The Masked Dancer" gibt es weitere tolle Auftritte, noch mehr Indizien und eine letzte Enthüllung vor dem großen Finale. Welcher Star steckt unter DER AFFE, DER BUNTSTIFT, DIE MAUS, MAXIMUM POWER und DAS ZOTTEL?

