Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Dancer

Die Tanzparty geht weiter

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 13.01.2022
Die Tanzparty geht weiter

Die Tanzparty geht weiterJetzt kostenlos streamen

The Masked Dancer

Folge 2: Die Tanzparty geht weiter

111 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 6

Die Tanzparty geht weiter! In der zweiten Show von "The Masked Dancer" gibt es mehr verrückte Auftritte, mehr Indizien und eine weitere Enthüllung. Welcher Star steckt unter DER AFFE, DER BUNTSTIFT, DIE MAUS, MAXIMUM POWER, DAS SCHAF und DAS ZOTTEL?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Dancer
ProSieben
The Masked Dancer

The Masked Dancer

Alle 1 Staffeln und Folgen