The Masked Singer
Folge 2: Der Rätselspaß geht in die zweite Runde
138 Min.Folge vom 13.04.2024Ab 6
Das Rätsel geht in die zweite Runde. Welche Stars verbergen sich unter Elgonia, dem Babylöwen, dem Flip Flop, der Zuckerwatte, dem Floh, dem Krokodil und dem Robodog? Und wer steckt unter dem Mysterium?
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 10 Staffeln und Folgen
