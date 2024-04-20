Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 10Folge 3vom 20.04.2024
Folge 3: Welche Promis stecken unter den Masken?

136 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 6

Das Rätsel geht in die dritte Runde. Welche Stars verbergen sich unter Elgonia, dem Flipflop, der Zuckerwatte, dem Floh, dem Krokodil und dem Robodog? Und wer steckt unter dem Mysterium? Heute rätselt der Schauspieler Wotan Wilke Möhring mit Palina Rojinski und Rick Kavanian.

ProSieben
