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The Masked Singer
Folge 1: Mehr Ratefüchse, mehr Ratespaß
141 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 6
Mehr Ratefüchse. Mehr Ratespaß. In der 11. Staffel von "The Masked Singer" gehen gleich vier Prominente auf Spurensuche: Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski rätselt gemeinsam mit Sänger Rea Garvey in allen sechs Live-Shows. Herausgefordert werden die beiden von wöchentlich wechselnden Rateduos, die ebenfalls versuchen, die maskierten Sängerinnen und Sänger zu enttarnen. Wer löst das größte TV-Rätsel Deutschlands und enttarnt die Stars unter den Masken?
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 4-12: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen