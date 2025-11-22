Fantastische Performances und große Überraschungen!Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer
Folge 3: Fantastische Performances und große Überraschungen!
161 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall nehmen im Rateteam Platz. Woche für Woche begeben sie sich auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen. In Folge 3 wird das Duo von Sasha unterstützt.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen