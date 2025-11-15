Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 12Folge 2vom 15.11.2025
Ein Abend voller Geheimnisse!

221 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall nehmen im Rateteam Platz. Woche für Woche begeben sie sich auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen. In Folge 2 wird das Duo von The BossHoss unterstützt.

