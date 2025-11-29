Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Bühne bebt, die Masken singen: Partystimmung garantiert!

ProSiebenStaffel 12Folge 4vom 29.11.2025
Folge 4: Die Bühne bebt, die Masken singen: Partystimmung garantiert!

168 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Verona Pooth und Chris Tall nehmen im Rateteam Platz. Woche für Woche begeben sie sich auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen. In Folge 4 wird das Duo von Tom Neuwirth alias Conchita Wurst unterstützt.

