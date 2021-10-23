The Masked Singer
Folge 2: Folge 2
135 Min.Folge vom 23.10.2021Ab 6
Neue Auftritte, neue Hinweise und eine neue Enthüllung: Der #MaskedSinger-Rätselspaß geht in die zweite Runde: Welcher Star verbirgt sich unter DAS AXOLOTL, DER HAMMERHAI, DIE HELDIN, DER MOPS, MÜLLI MÜLLER, DER PHÖNIX, DIE RAUPE, DAS STINKTIER und DER TEDDY?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen