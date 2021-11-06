Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 4vom 06.11.2021
140 Min.Folge vom 06.11.2021Ab 6

Neue Auftritte, neue Hinweise und eine neue Enthüllung: Der #MaskedSinger-Rätselspaß geht in die vierte Runde: Welcher Star verbirgt sich unter DAS AXOLOTL, DIE HELDIN, DER MOPS, MÜLLI MÜLLER, DER PHÖNIX, DIE RAUPE und DER TEDDY?

