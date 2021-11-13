The Masked Singer
Folge 5: Halbfinale
142 Min.Folge vom 13.11.2021Ab 6
Im "The Masked Singer"-Halbfinale singen, tanzen, verwirren und begeistern noch sechs Masken: DAS AXOLOTL, DIE HELDIN, DER MOPS, MÜLLI MÜLLER, DIE RAUPE und DER TEDDY. Welche zwei Stars enthüllen ihre Identität? Welche vier Masken ziehen in das Live-Finale ein?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen