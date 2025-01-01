Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Finale

ProSiebenStaffel 5Folge 6
Finale

FinaleJetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 6: Finale

161 Min.Ab 6

Das große Finale: Wer holt sich den "The Masked Singer"-Pokal? Wer verzaubert Woche für Woche als DIE HELDIN? Wer verbreitet als DER MOPS Liebe? Wer reißt als MÜLLI MÜLLER regelmäßig die Bühne ab? Und wer schmettert als DIE RAUPE jede Woche die ganz großen Songs?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 9 Staffeln und Folgen