The Masked Singer

ProSiebenStaffel 7Folge 1vom 01.10.2022
Folge 1: Drei Premieren zum Staffelstart

147 Min.Folge vom 01.10.2022Ab 6

Die einzigartige Versteck- und Rätsel-Show geht in die siebte Staffel. Zum ersten Mal wird das Rateteam aus bis zu 13 Personen bestehen. Ruth Moschner, die als einziges festes Rateteam-Mitglied in allen sechs Live-Shows dabei ist, begrüßt jede Woche zwei wechselnde Rategäste. In der ersten Show werden Linda Zervakis und Smudo ihre geballte Promi- und Gesangsexpertise einsetzen, um das größte TV-Rätsel möglichst schnell zu lösen.

