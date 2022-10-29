The Masked Singer
Folge 5: Halbfinale
139 Min.Folge vom 29.10.2022Ab 6
Halbfinale bei der besten verrücktestes Show der Welt: Wer singt unter den Masken? Wer wird in Folge 5 seine Identität preisgeben? Wer singt sich ins große "The Masked Singer"-Finale?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen