The Masked Singer

ProSieben Staffel 7 Folge 3 vom 15.10.2022
Folge 3: Die erste Taufe

140 Min.Folge vom 15.10.2022Ab 6

No more NO NAME! In Folge 3 wird die Roboter-Maske getauft. Ruth Moschner begrüßt wieder zwei neue Rategäste. Und das Rätsel bleibt: Welche Stars stecken unter den Masken? Wer muss sich in der dritten Liveshow demaskieren?

