Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Welche Stars stecken hinter den Masken?

ProSiebenStaffel 9Folge 3vom 02.12.2023
Welche Stars stecken hinter den Masken?

Welche Stars stecken hinter den Masken?Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 3: Welche Stars stecken hinter den Masken?

149 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 6

Zwei Cowboys im Rateteam: Mit Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss bekommen Ruth Moschner und Alvaro Soler heute gleich doppelte Rate-Unterstützung. Sie wollen herausfinden: Welche Stars verbergen sich hinter DIE EISPRINZESSIN, DER KIWI, KLAUS CLAUS, DER LULATSCH, DIE MARSMAUS, DER MUSTANG und DER TROLL?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 9 Staffeln und Folgen