The Masked Singer
Folge 6: Finale
164 Min.Folge vom 23.12.2023Ab 6
Im großen Finale von "The Masked Singer" wird ein Fest der Enthüllungen gefeiert, mit ganz viel Weihnachtszauber und vier großen, rätselhaften Geschenken. Judith Williams unterstützt als Rategast Ruth Moschner und Rick Kavanian im Rateteam.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen