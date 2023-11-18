Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Masked Singer

ProSiebenStaffel 9Folge 1vom 18.11.2023
Folge 1: Alles geheim!

135 Min.Folge vom 18.11.2023Ab 12

Welche abenteuerlichen Masken verzaubern das Publikum? Wie viele Masken geben den Zuschauer:innen Rätsel auf? Und welche Stars singen und tanzen unter den Masken? Jenke von Wilmsdorff recherchiert als prominenter Rategast mit Ruth Moschner und Alvaro Soler, wer sich unter den Masken verstecken könnte. Das erste Rätsel wird bereits in der ersten Show gelöst und die erste Maske fällt. Welcher Star muss schon nach seinem ersten Auftritt seine Identität preisgeben?

