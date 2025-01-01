The Mentalist
Folge 24: Der Angler und der Fisch
41 Min.Ab 16
Das CBI untersucht den Suizid eines Unbekannten, der sich mit einer Schrotflinte das Gesicht weggeschossen hat. Unterdessen lebt Patrick Jane nach seinem Zusammenbruch und seinem Weggang vom CBI ein ziemlich heruntergekommenes Betrügerleben in Las Vegas. Hier lernt er die Serviererin Lorelei kennen und landet mit ihr im Bett. Am nächsten Morgen gibt sie sich als Adeptin von Red John zu erkennen, in dessen Auftrag sie handle.
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
