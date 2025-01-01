Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 19
Folge 19: Der Zauberer

40 Min.Ab 12

Der Ex-Casinoangestellte Ryan D'Stefano wird erschossen neben seinem Auto aufgefunden. Holmes, der Sicherheitschef des Casinos, hatte ihn wegen seiner Vorstrafen entlassen. Im Casino trifft Patrick seinen ehemaligen Varietékollegen Jack Hellion, der dort mit seiner Assistentin Trish auftritt. Patrick merkt bald, dass mit Hellion etwas nicht stimmt. Ein Unbekannter hat seine Freundin entführt und verlangt Millionen aus dem Safe des Casinos als Lösegeld.

