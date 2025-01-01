Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Eine harte Woche

WarnerStaffel 4Folge 1
Eine harte Woche

Eine harte WocheJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 1: Eine harte Woche

41 Min.Ab 12

Patrick hat Red John erschossen, den Mörder seiner Frau und seiner Tochter. Im Verhör erfährt er, dass die Pistole, mit der ihn Red John bedroht hatte, verschwunden ist, und dass sich auf dessen Handy kein Anruf seines Helfers Craig O'Laughlin finden ließ. Patrick muss nun beweisen, dass seine Version der Geschichte stimmt - was sich schwierig gestaltet, da seine Kaution auf eine Million Dollar festgesetzt wurde, und er somit vorerst in Untersuchungshaft bleiben muss ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen