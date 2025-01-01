The Mentalist
Folge 1: Eine harte Woche
41 Min.Ab 12
Patrick hat Red John erschossen, den Mörder seiner Frau und seiner Tochter. Im Verhör erfährt er, dass die Pistole, mit der ihn Red John bedroht hatte, verschwunden ist, und dass sich auf dessen Handy kein Anruf seines Helfers Craig O'Laughlin finden ließ. Patrick muss nun beweisen, dass seine Version der Geschichte stimmt - was sich schwierig gestaltet, da seine Kaution auf eine Million Dollar festgesetzt wurde, und er somit vorerst in Untersuchungshaft bleiben muss ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen