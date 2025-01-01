The Mentalist
Folge 13: Die goldene Feder
40 Min.Ab 12
Der abgehalfterte Modeschöpfer Wyck Theissens steht kurz vor seinem Comeback, als er erstochen in seinem Atelier aufgefunden wird. Im Mund hat er eine vergoldete Feder, die zu einer heimlich entworfenen Kollektion gehört, mit der er sein Comeback krönen wollte. Während Patrick Jane sich eine der vergoldeten Federn schenken lässt und damit auf Tätersuche geht, beißt sich FBI-Agentin Darcy am Fall von Janes Dauer-Gegner Red John fest, der Janes Frau und Kind ermordet hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
