Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Die rote Wolke

WarnerStaffel 4Folge 16
Die rote Wolke

Die rote WolkeJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 16: Die rote Wolke

41 Min.Ab 12

Der Journalist Meadows wird während der Recherche zu einem Mordfall, der sich im Umfeld der Sekte Visualize ereignet hat, ermordet. Bald gerät der Sektenführer Bret Stiles in Verdacht, beide Morde begangen zu haben. Stiles scheint daran gelegen, als Schuldiger angesehen zu werden. Patrick erkennt seine Absicht: Stiles will herausfinden, wer an seinem Thron rüttelt, falls er verurteilt wird. Um den wirklichen Mörder zu finden, lässt Patrick sich auf ein riskantes Spiel ein.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen