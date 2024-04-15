The Mentalist
Folge 14: Nachts im Museum
39 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 12
Waren Neid und Eifersucht die Motive für den grausamen Mord an der Biologiedoktorandin Linda Parfrey? Die junge Frau starb in einer Kiste mit Fleisch fressenden Maden. Ihre Kommilitonin Megan Parker hat ein Motiv - sie gönnte Linda weder ihre glückliche Beziehung noch ihre Karriere. Auch der Mottenforscher Paul Friedman war nicht gut auf die Durchstarterin zu sprechen. Patrick Jane hat also alle Hände voll zu tun ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen