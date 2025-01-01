The Mentalist
Folge 16: Kein Zurück
42 Min.Ab 16
Bekommt Patrick Jane seinen Erzfeind Red John endlich zu fassen? Die Ex-Geliebte des Killers, Lorelei Martin, hält den Mentalist auf Trab: Sie will den Mörder ihrer Schwester Miranda finden und schreckt dafür weder vor Folter noch vor Mord zurück. Ihr erstes Opfer ist Julia Howard, die Leiterin eines Frauenhauses. Vor ihrem Tod erklärt sie Lorelei, dass Red John für Mirandas Tod verantwortlich sei ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
