The Taste on Tour - Duell der Löffel

Burger-Wahn im Halbfinale Teil 3

Burger-Wahn im Halbfinale Teil 3

Folge 9: Burger-Wahn im Halbfinale Teil 3

39 Min.Ab 12

Im Kampf um den letzten Platz im Finale treten Mona und Viktoria gegeneinander an. Sie sollen den Burger auf den Löffel bringen und damit Frank Rosin überzeugen. Wer schafft es mit Christian Hümbs und Elif Oskan ins Finale?

