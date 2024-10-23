Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste on Tour - Duell der Löffel

Im Kochduell um den besten Berliner Döner: Victoria vs. Robin

JoynStaffel 1Folge 1vom 23.10.2024
Im Kochduell um den besten Berliner Döner: Victoria vs. Robin

Im Kochduell um den besten Berliner Döner: Victoria vs. RobinJetzt kostenlos streamen

The Taste on Tour - Duell der Löffel

Folge 1: Im Kochduell um den besten Berliner Döner: Victoria vs. Robin

35 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12

Tim Raue läutet das Kochduell zwischen Victoria und Robin ein, die bereits in Staffel zehn und elf von "The Taste" ihr Talent am Herd unter Beweis stellen durften. Was werden die beiden zum Motto "Berliner Döner" zaubern?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Taste on Tour - Duell der Löffel
Joyn
The Taste on Tour - Duell der Löffel

The Taste on Tour - Duell der Löffel

Alle 1 Staffeln und Folgen