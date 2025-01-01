Voll auf die Nuss: Tobi vs. MichiJetzt kostenlos streamen
The Taste on Tour - Duell der Löffel
Folge 6: Voll auf die Nuss: Tobi vs. Michi
39 Min.Ab 12
Herzhaft oder süß ist ganz egal, Hauptsache die Nuss steht im Fokus. Wie werden sich Tobi und Michi bei der Aufgabe schlagen und welcher Löffel wird Alexander Kumptner am Ende am meisten überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste on Tour - Duell der Löffel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH