The Taste on Tour - Duell der Löffel
Folge 8: Veganes im Halbfinale Teil 2
39 Min.Ab 12
Max Strohe tritt im Halbfinale gegen Elif Oskan an und beide Köch:innen kommen an ihre Grenzen. Wer schafft es Tim Raue mit dem Motto "Vegane Küche in Frankfurt" zu überzeugen und steht mit Christian Hümbs im Finale?
Genre:Kochen, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH