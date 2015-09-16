The Taste
Folge 3: Rund um die Welt
113 Min.Folge vom 16.09.2015Ab 12
"Rund um die Welt" ist das Motto der heutigen Show. Gastjuror Holger Stromberg, der auch die deutsche Fußballnationalmannschaft bekocht, prüft in der Team-Challenge, was die Kandidaten auf die Löffel zaubern. Eine der verwendeten Zutaten muss dabei aus der Auswahl stammen, die Holger Stromberg mitbringt. Im Solo- und Entscheidungskochen liegt es dann wieder an den Coaches, den Teilnehmern kulinarisch auf den Zahn zu fühlen.
