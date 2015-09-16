Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Rund um die Welt

SAT.1Staffel 3Folge 3vom 16.09.2015
Rund um die Welt

Rund um die WeltJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 3: Rund um die Welt

113 Min.Folge vom 16.09.2015Ab 12

"Rund um die Welt" ist das Motto der heutigen Show. Gastjuror Holger Stromberg, der auch die deutsche Fußballnationalmannschaft bekocht, prüft in der Team-Challenge, was die Kandidaten auf die Löffel zaubern. Eine der verwendeten Zutaten muss dabei aus der Auswahl stammen, die Holger Stromberg mitbringt. Im Solo- und Entscheidungskochen liegt es dann wieder an den Coaches, den Teilnehmern kulinarisch auf den Zahn zu fühlen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen