SAT.1Staffel 3Folge 5vom 30.09.2015
113 Min.Folge vom 30.09.2015Ab 12

Die verbleibenden Kandidaten müssen sich heute der Herausforderung "Küchenkatastrophen" stellen - und Gastjuror und Sterne-Koch Anton Schmaus aus Regensburg begeistern. Welche Teilnehmer wird er nach der blinden Verkostung loben, welche müssen Kritik einstecken? Und welche Coaches stehen vor der schwierigen Frage, wen sie nach Hause schicken?

SAT.1
