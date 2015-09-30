Katastrophen in der KücheJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Katastrophen in der Küche
113 Min.Folge vom 30.09.2015Ab 12
Die verbleibenden Kandidaten müssen sich heute der Herausforderung "Küchenkatastrophen" stellen - und Gastjuror und Sterne-Koch Anton Schmaus aus Regensburg begeistern. Welche Teilnehmer wird er nach der blinden Verkostung loben, welche müssen Kritik einstecken? Und welche Coaches stehen vor der schwierigen Frage, wen sie nach Hause schicken?
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen