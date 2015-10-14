The Taste
Folge 7: Das große Finale
134 Min.Folge vom 14.10.2015Ab 12
Wer wird Deutschlands nächster Spitzenkoch und gewinnt 50.000 Euro? Im großen Finale von "The Taste" treten die verbliebenen Kandidaten an, um sich in verschiedenen Challenges zum Sieg zu kochen. In der letzten Folge müssen die Finalisten die zwei Gastjuroren überzeugen, den Südtiroler Starkoch Roland Trettl und den österreichischen Sternekoch Paul Ivic. Bei der finalen Challenge kosten die Coaches wieder blind und entscheiden, welcher Löffel der Gewinner-Löffel ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen