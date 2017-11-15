Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Ratlosigkeit beim Wettkochen um kreative Löffel

SAT.1Staffel 5Folge 6vom 15.11.2017
Ratlosigkeit beim Wettkochen um kreative Löffel

Ratlosigkeit beim Wettkochen um kreative LöffelJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 6: Ratlosigkeit beim Wettkochen um kreative Löffel

128 Min.Folge vom 15.11.2017Ab 12

Heute ist von den Köchen einiges an Kreativität gefordert: Sie sollen Löffel zaubern, die die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde widerspiegeln. Auch die Zutaten erfordern Können und Einfallsreichtum, denn Sonnenblumenwurzel, Radieschenblätter und Bananenblüte sind keine alltäglichen Gäste auf dem Teller - genauso wie die Wildkräuter Taubnessel, Klee und Giersch.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen