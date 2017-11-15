Ratlosigkeit beim Wettkochen um kreative LöffelJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 6: Ratlosigkeit beim Wettkochen um kreative Löffel
128 Min.Folge vom 15.11.2017Ab 12
Heute ist von den Köchen einiges an Kreativität gefordert: Sie sollen Löffel zaubern, die die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde widerspiegeln. Auch die Zutaten erfordern Können und Einfallsreichtum, denn Sonnenblumenwurzel, Radieschenblätter und Bananenblüte sind keine alltäglichen Gäste auf dem Teller - genauso wie die Wildkräuter Taubnessel, Klee und Giersch.
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen