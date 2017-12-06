Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Das spektakuläre Finale

SAT.1Staffel 5Folge 9vom 06.12.2017
Das spektakuläre Finale

Das spektakuläre FinaleJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 9: Das spektakuläre Finale

147 Min.Folge vom 06.12.2017Ab 12

Für die Finalisten geht es heute um alles: Wer überzeugt die Jury und entscheidet "The Taste" für sich? Die heutigen Gastjuroren stellen jeweils spezielle Zutaten und Zutaten-Kombinationen zur Wahl, aus denen ein spannendes Gericht entstehen soll. Wem gelingt das mit Kopfsalat und Haselnuss, Speck und Tomate oder Ananas und Salbei? Außerdem erwartet die Finalisten noch eine ganz besondere Überraschung ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen