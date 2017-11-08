Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 5vom 08.11.2017
Folge vom 08.11.2017

Heute dreht sich alles um perfekte Texturen. Wem gelingt eine besonders cremige, gut gelierte, knusprige oder fluffige Speise? Außerdem müssen aus Mais, Gurke und Apfel Gerichte mit unterschiedlichen Strukturen kreiert werden. Zum Schluss steht die Herausforderung, ein dekonstruiertes Dessert aus Klassikern wie der Schwarzwälder Kirschtorte oder dem Frankfurter Kranz zu zaubern.

